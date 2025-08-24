В сети показали щемящие кадры первой встречи освобожденных пленных с родными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.
Смотрите также Обмен пленными на День Независимости: имена и истории тех, кто вернулся домой
Как освобожденные из плена встретились с родными?
На опубликованных кадрах видно первые мгновения освобожденных из плена украинцев на родной земле.
Их эмоционально встретила толпа, которая долгое время не видела своих родных.
Папа! Папа! Папа,
– воскликнула девушка, увидев среди освобожденных родное лицо.
В ГПСУ отметили, что это не просто встреча.
"Это – дыхание свободы, слезы радости и объятия, на которые ждали бесконечно долго", – написали там.
Встреча освобожденных из плена: смотрите видео
Что известно об обмене 24 августа?
- Во время обмена 24 августа освободили воинов ВСУ, НГУ, ТРО, ГПСУ. Большинство из них были в плену еще с 2022 года. Самому молодому освобожденному военному – 26 лет, самому старшему – 62.
- Кроме того, домой вернулись 8 гражданских лиц в возрасте 28 – 65 лет, незаконно лишенных свободы в России.
- Это журналисты Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш, бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, парамедик-госпитальер, волонтер, а также те, кто был незаконно лишен свободы еще до полномасштабного вторжения.