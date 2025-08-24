В сети показали щемящие кадры первой встречи освобожденных пленных с родными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

Как освобожденные из плена встретились с родными?

На опубликованных кадрах видно первые мгновения освобожденных из плена украинцев на родной земле.

Их эмоционально встретила толпа, которая долгое время не видела своих родных.

Папа! Папа! Папа,

– воскликнула девушка, увидев среди освобожденных родное лицо.

В ГПСУ отметили, что это не просто встреча.

"Это – дыхание свободы, слезы радости и объятия, на которые ждали бесконечно долго", – написали там.

Встреча освобожденных из плена: смотрите видео

Что известно об обмене 24 августа?