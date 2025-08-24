У мережі показали щемливі кадри першої зустрічі звільнених полонених з рідними. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДПСУ.
Дивіться також Обмін полоненими на День Незалежності: імена та історії тих, хто повернувся додому
Як звільнені з полону зустрілися з рідними?
На опублікованих кадрах видно перші миті звільнених із полону українців на рідній землі.
Їх емоційно зустрів натовп, який тривалий час не бачив своїх рідних.
Тату! Тату! Тату,
– вигукнула дівчина, побачивши серед звільнених рідне обличчя.
У ДПСУ зауважили, що це не просто зустріч.
"Це – подих свободи, сльози радості й обійми, на які чекали нескінченно довго", – написали там.
Зустріч звільнених із полону: дивіться відео
Що відомо про обмін 24 серпня?
- Під час обміну 24 серпня звільнили воїнів ЗСУ, НГУ, ТРО, ДПСУ. Більша із них були у полоні ще з 2022 року. Наймолодшому звільненому військовому – 26 років, найстаршому – 62.
- Окрім того, додому повернулися 8 цивільних осіб віком 28 – 65 років, незаконно позбавлених волі у Росії.
- Це журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, парамедик-госпітальєр, волонтер, а також ті, хто був незаконно позбавлений волі ще до повномасштабного вторгнення.