Обійняла, а там одні ребра, – мати зустріла сина, який три з половиною роки провів у полоні
25 серпня, 21:30
Обійняла, а там одні ребра, – мати зустріла сина, який три з половиною роки провів у полоні

Анастасія Горецька
Основні тези
  • Нацгвардієць Володимир Котков повернувся з російського полону після трьох з половиною років, перебуваючи у полоні з початку вторгнення 24 лютого 2022 року.
  • За час полону він зазнав катувань, значно схуднув та пережив тяжкі випробування, але залишився оптимістом; його родина радіє поверненню і планує підтримувати його під час реабілітації.

У День Незалежності з російського полону повернувся нацгвардієць із Чернігівщини Володимир Котков, який провів у неволі три роки й шість місяців. Його мати розповіла, що син повернувся виснаженим після катувань, але щасливим бути вдома.

Про це у коментарі Суспільному розповіла мати нацгвардійця Людмила Коткова, передає 24 Канал

"Я обійняла його і відчула лише ребра"

У День Незалежності, до України повернувся з російського полону нацгвардієць із Чернігівщини Володимир Котков. Він потрапив у неволю у перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року, коли разом із побратимами обороняв Чорнобильську АЕС.

За словами жінки, три роки й шість місяців у полоні змінили її сина до невпізнаваності.

Я його обняла, а там одні ребра, руки худі й тонкі, сам блідий. Я так довго про це мріяла. Притуляла й не хотіла відпускати. Уже пройшла доба, а я ходжу і плачу від радості – бо синочок вдома, 
– сказала вона.

Людмила згадує, що вся сім’я вирушила на зустріч, щойно дізналися, що Володимир є у списках на обмін.

 Коли вже вони перетнули кордон, Володя подзвонив і сказав: "Я вдома". І тільки тоді я повірила, що він в Україні,
 – ділиться жінка.

Три роки катувань та очікування

У полоні Володимир витримав нелюдські тортури, пережив тяжкі психологічні та фізичні випробування. За словами матері, він значно схуд, втратив здоров’я, але не зламався.

Перший рік Котков провів у Брянській області, а згодом його утримували в Тульській. 

З п’яти листів і фотографій, які ми передавали, він отримав лише один. По життю він оптиміст і завжди сподівався, що скоро повернеться додому, 
– розповідає родина.

День народження на свободі

6 вересня Володимиру виповниться 48 років. 

Він, можна сказати, на свій день народження повернувся. Він так і сказав: "Господи, я думав, що цього ніколи не буде. Так хотів на свій день народження вже вдома бути", 
– каже мати.

Тепер на нацгвардійця чекає тривала реабілітація та відновлення. Родина планує бути поруч із ним у цей непростий період.

Що відомо про обмін полоненими 24 серпня?

  • 24 серпня відбувся великий обмін полоненими. Додому повернулися українські військові та восьмеро цивільних. 

  • Серед них – журналісти Дмитро Хилюк і Марко Каліуш, медик із "Госпітальєрів" Сергій Ковальов та колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко.

  • Президент Володимир Зеленський наголосив, що більшість звільнених перебували у полоні ще з 2022 року. 

  • У Координаційному штабі додали, що серед повернених – представники практично всіх підрозділів Сил оборони: від десантників і прикордонників до оборонців Чорнобильської АЕС та Маріуполя.