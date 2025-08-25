У День Незалежності з російського полону повернувся нацгвардієць із Чернігівщини Володимир Котков, який провів у неволі три роки й шість місяців. Його мати розповіла, що син повернувся виснаженим після катувань, але щасливим бути вдома.

Про це у коментарі Суспільному розповіла мати нацгвардійця Людмила Коткова, передає 24 Канал.

"Я обійняла його і відчула лише ребра"

У День Незалежності, до України повернувся з російського полону нацгвардієць із Чернігівщини Володимир Котков. Він потрапив у неволю у перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року, коли разом із побратимами обороняв Чорнобильську АЕС.

За словами жінки, три роки й шість місяців у полоні змінили її сина до невпізнаваності.

Я його обняла, а там одні ребра, руки худі й тонкі, сам блідий. Я так довго про це мріяла. Притуляла й не хотіла відпускати. Уже пройшла доба, а я ходжу і плачу від радості – бо синочок вдома,

– сказала вона.

Людмила згадує, що вся сім’я вирушила на зустріч, щойно дізналися, що Володимир є у списках на обмін.

Коли вже вони перетнули кордон, Володя подзвонив і сказав: "Я вдома". І тільки тоді я повірила, що він в Україні,

– ділиться жінка.

Три роки катувань та очікування

У полоні Володимир витримав нелюдські тортури, пережив тяжкі психологічні та фізичні випробування. За словами матері, він значно схуд, втратив здоров’я, але не зламався.

Перший рік Котков провів у Брянській області, а згодом його утримували в Тульській.

З п’яти листів і фотографій, які ми передавали, він отримав лише один. По життю він оптиміст і завжди сподівався, що скоро повернеться додому,

– розповідає родина.

День народження на свободі

6 вересня Володимиру виповниться 48 років.

Він, можна сказати, на свій день народження повернувся. Він так і сказав: "Господи, я думав, що цього ніколи не буде. Так хотів на свій день народження вже вдома бути",

– каже мати.

Тепер на нацгвардійця чекає тривала реабілітація та відновлення. Родина планує бути поруч із ним у цей непростий період.

