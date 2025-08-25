Про це у коментарі Суспільному розповіла мати нацгвардійця Людмила Коткова, передає 24 Канал.
"Я обійняла його і відчула лише ребра"
У День Незалежності, до України повернувся з російського полону нацгвардієць із Чернігівщини Володимир Котков. Він потрапив у неволю у перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року, коли разом із побратимами обороняв Чорнобильську АЕС.
За словами жінки, три роки й шість місяців у полоні змінили її сина до невпізнаваності.
Я його обняла, а там одні ребра, руки худі й тонкі, сам блідий. Я так довго про це мріяла. Притуляла й не хотіла відпускати. Уже пройшла доба, а я ходжу і плачу від радості – бо синочок вдома,
– сказала вона.
Людмила згадує, що вся сім’я вирушила на зустріч, щойно дізналися, що Володимир є у списках на обмін.
Коли вже вони перетнули кордон, Володя подзвонив і сказав: "Я вдома". І тільки тоді я повірила, що він в Україні,
– ділиться жінка.
Три роки катувань та очікування
У полоні Володимир витримав нелюдські тортури, пережив тяжкі психологічні та фізичні випробування. За словами матері, він значно схуд, втратив здоров’я, але не зламався.
Перший рік Котков провів у Брянській області, а згодом його утримували в Тульській.
З п’яти листів і фотографій, які ми передавали, він отримав лише один. По життю він оптиміст і завжди сподівався, що скоро повернеться додому,
– розповідає родина.
День народження на свободі
6 вересня Володимиру виповниться 48 років.
Він, можна сказати, на свій день народження повернувся. Він так і сказав: "Господи, я думав, що цього ніколи не буде. Так хотів на свій день народження вже вдома бути",
– каже мати.
Тепер на нацгвардійця чекає тривала реабілітація та відновлення. Родина планує бути поруч із ним у цей непростий період.
Що відомо про обмін полоненими 24 серпня?
24 серпня відбувся великий обмін полоненими. Додому повернулися українські військові та восьмеро цивільних.
Серед них – журналісти Дмитро Хилюк і Марко Каліуш, медик із "Госпітальєрів" Сергій Ковальов та колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що більшість звільнених перебували у полоні ще з 2022 року.
У Координаційному штабі додали, що серед повернених – представники практично всіх підрозділів Сил оборони: від десантників і прикордонників до оборонців Чорнобильської АЕС та Маріуполя.