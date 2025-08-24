Журналиста Дмитрия Хилюка, которого россияне удерживали в плену более трех лет, вернули домой. После неволи он весит менее 45 килограммов и нуждается в длительной реабилитации.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца. Журналиста Дмитрия Хилюка, которого россияне удерживали в неволе более трех лет, вернули домой.

Освобожденный из российского плена журналист Хилюк находится в тяжелом состоянии

Дмитрия похитили еще в марте 2022 года в Киевской области вместе с его отцом. Папу освободили позже, а сам журналист оставался в плену до сих пор.

За это время его состояние резко ухудшилось: он весит менее 45 килограммов, страдает от сердечных болей и абсцесса. Впереди его ждет длительная реабилитация.

Журналист Дмитрий Хилюк после плена: смотреть видео

За освобождение Хилюка боролись тысячи украинцев, а государство долго работало над его возвращением. Теперь журналист дома, но власть подчеркивает: работа по освобождению всех украинских пленных продолжается, ведь в российских застенках до сих пор остаются как военные, так и гражданские.

Кто из гражданских вернулся домой 24 августа?