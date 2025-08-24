Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца. Журналиста Дмитрия Хилюка, которого россияне удерживали в неволе более трех лет, вернули домой.
Дмитрия похитили еще в марте 2022 года в Киевской области вместе с его отцом. Папу освободили позже, а сам журналист оставался в плену до сих пор.
За это время его состояние резко ухудшилось: он весит менее 45 килограммов, страдает от сердечных болей и абсцесса. Впереди его ждет длительная реабилитация.
За освобождение Хилюка боролись тысячи украинцев, а государство долго работало над его возвращением. Теперь журналист дома, но власть подчеркивает: работа по освобождению всех украинских пленных продолжается, ведь в российских застенках до сих пор остаются как военные, так и гражданские.
Кто из гражданских вернулся домой 24 августа?
Среди освобожденных из плена – двое украинских журналистов: Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш, которых оккупанты незаконно задержали в 2022 и 2023 годах.
Также домой вернулся медик батальона "Госпитальеры" Сергей Ковалев, который спасал жизни военных и гражданских во время обороны "Азовстали".
Еще одним освобожденным стал бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, отказавшийся сотрудничать с оккупантами.
В ГУР уточнили, что среди военных, которые в этот день вернулись из плена, есть защитники Мариуполя, воины, которые держали позиции на Луганщине, Донетчине, Харьковщине, Запорожье, Херсонщине, Николаевщине, Киевщине и Сумщине, а также те, кто охранял Чернобыльскую АЭС. Домой также вернулись украинцы, захваченные россиянами на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму.