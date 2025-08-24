Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Журналіста Дмитра Хилюка, якого росіяни утримували у неволі понад три роки, повернули додому.
Читайте також Наймолодшому – 26, найстаршому – 65: кого повернула додому Україна
Звільнений з російського полону журналіст Хилюк перебуває у тяжкому стані
Дмитра викрали ще у березні 2022 року на Київщині разом із його батьком. Тата звільнили згодом, а сам журналіст залишався у полоні до сьогодні.
За цей час його стан різко погіршився: він важить менше ніж 45 кілограмів, страждає від серцевих болів та абсцесу. Попереду на нього чекає тривала реабілітація.
Журналіст Дмитро Хилюк після полону: дивитися відео
За звільнення Хилюка боролися тисячі українців, а держава довго працювала над його поверненням. Тепер журналіст удома, але влада наголошує: робота зі звільнення всіх українських полонених триває, адже у російських застінках досі залишаються як військові, так і цивільні.
Хто з цивільних повернувся додому 24 серпня?
Серед звільнених із полону – двоє українських журналістів: Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, яких окупанти незаконно затримали у 2022 та 2023 роках.
Також додому повернувся медик батальйону "Госпітальєри" Сергій Ковальов, який рятував життя військових і цивільних під час оборони "Азовсталі".
Ще одним звільненим став колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, що відмовився співпрацювати з окупантами.
У ГУР уточнили, що серед військових, які цього дня повернулися з полону, є оборонці Маріуполя, воїни, які тримали позиції на Луганщині, Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Київщині та Сумщині, а також ті, хто охороняв Чорнобильську АЕС. Додому також повернулися українці, захоплені росіянами на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Криму.