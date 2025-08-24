Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Журналіста Дмитра Хилюка, якого росіяни утримували у неволі понад три роки, повернули додому.

Звільнений з російського полону журналіст Хилюк перебуває у тяжкому стані

Дмитра викрали ще у березні 2022 року на Київщині разом із його батьком. Тата звільнили згодом, а сам журналіст залишався у полоні до сьогодні.

За цей час його стан різко погіршився: він важить менше ніж 45 кілограмів, страждає від серцевих болів та абсцесу. Попереду на нього чекає тривала реабілітація.

За звільнення Хилюка боролися тисячі українців, а держава довго працювала над його поверненням. Тепер журналіст удома, але влада наголошує: робота зі звільнення всіх українських полонених триває, адже у російських застінках досі залишаються як військові, так і цивільні.

