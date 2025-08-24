Майдан, томос и химическое оружие: Хилюк рассказал, о чем его допрашивали россияне в плену
- Журналист Дмитрий Хилюк вернулся из плена, где его допрашивали россияне, обвиняя из-за национальности.
- Допросы касались событий на Донбассе, Майдана, томоса, химического оружия и спецлагерей, некоторые из них были формальными с подписями, другие – для унижения.
- Хилюка похитили на Киевщине в марте 2022 года, удерживали в оккупированном Дымере, а затем в России, освободили в рамках обмена 24 августа.
Из плена 24 августа вернулся журналист УНИАН Дмитрий Хилюк. Он рассказал о допросах россиян.
Смысл таких допросов – унижение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.
Что рассказал освобожденный из плена Хилюк?
Из плена вернулся журналист УНИАН Дмитрий Хилюк. Он заявил, что россияне обвиняют только в том, что ты – украинец.
Сначала его допрашивали в Брянской области – в тюрьме, что в 70 километрах от Черниговщины. Первый допрос касался событий 2014 года в Донецкой и Луганской областях. На втором говорили уже о его отношении к Майдану и томосу, спрашивали, знает ли он о химическом оружии в Украине и спецлагерях с иноагентами.
Это было два юридически допроса, где я ставил подпись. Все остальное это было самодеятельностью тюремщиков, чтобы тебя унизить, глупые вопросы позадавать,
– говорит Хилюк.
Что известно об освобождении из плена Дмитрия Хилюка?
- В рамках обмена 24 августа из плена вернулся Дмитрий Хилюк, которого россияне похитили в Киевской области еще в марте 2022 года.
- Родные Дмитрия не имели никаких известий о нем все это время. О том, где и в каких условиях находился Хилюк, удалось узнать со слов военнопленных.
- Сначала его удерживали на территории оккупированного Дымера, а затем вывезли в Россию.