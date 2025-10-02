В четверг, 2 октября, из российского плена удалось вернуть еще 205 человек: 185 защитников и 20 гражданских. По сети разлетелись трогательные кадры освобожденных украинцев.

Некоторые из них не могли сдержать слез на родной земле. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Что известно об обмене пленными 2 октября?

Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, ТрО, а также Нацгвардии и Госпогранслужбы. Освобождены солдаты, сержанты и офицеры.

Почти все они находились в плену с 2022 года. Самому молодому защитнику исполнилось 26 лет, а самому старшему – 59 лет.

Освобожденным обязательно окажут необходимую поддержку – они пройдут полный медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты.

Обратите внимание! Часть людей обменяли согласно договоренностям в Стамбуле, еще часть – в рамках очередного 69-го обмена.

Среди гражданских есть те, кого оккупанты незаконно задержали в первые месяцы полномасштабного вторжения. Кого-то забрали прямо из дома. Самому молодому возвращенному гражданскому украинцу 25 лет, а самому старшему – 60 лет.

