Россия якобы готова согласиться на "обмен территориями", который предусматривает отказ от определенных областей. Владимир Зеленский отметил, что украинская земля не является предметом торга, а Силы обороны не будут выходить из Донбасса.

Украинские военные прекрасно понимают важность удержания всех рубежей. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что уже есть выстроенные линии обороны, на которых мы сдерживаем врага.

Что говорят в Силах обороны?

Конечно, противника надо останавливать и не дать возможности ему двигаться в Харьковскую, Днепропетровскую область. Для этого сейчас прилагают все усилия. Проблема очень глубокая и заключается в том, чтобы не допустить закрепления оккупантов, развития их наступления.

Глобальный стратегический вопрос заключается в том, чтобы сохранить наши силы на левобережье. Понимание этого у военных есть. Да, нам не хватает ресурсов, определенных средств, но есть осознание важности сдерживания врага,

– подчеркнул военнослужащий ТрО ВСУ.

Только боевые действия покажут на каких рубежах удастся остановить оккупантов. Несмотря на геополитические дискуссии, переговоры, Россия все равно продолжит наступать. Вполне вероятно, что она будет иметь тактический успех. Задача в том, чтобы не дать врагу его развить.

Заметим, западные СМИ отмечают, что так называемый "обмен территориями" пока выглядит односторонним. В Европе также отмечают, что любые договоренности должны начинаться на сегодняшней линии фронта и с гарантий безопасности для Украины.