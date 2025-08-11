Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

Как в ЕС влияют на Америку перед саммитом Трампа и Путина?

Высокопоставленный чиновник Европейской комиссии, с которым говорило издание, обратил внимание, что для Украины "гарантии безопасности имеют первостепенное значение".

Он сказал: позиция России якобы сформулирована как территориальный обмен, но она имеет вид достаточно одностороннего обмена.

Еще дипломат заверил, что США меняют свою позицию и лучше слышат Европу.

"Администрация США была очень вовлечена и проявила заинтересованность в согласовании позиций с Европой", – сказал он, очевидно, о приезде Вэнса в Великобританию.

Высокопоставленные чиновники ЕС призывают Вашингтон противостоять "одностороннему" территориальному обмену с Россией на мирных переговорах по Украине, предупреждая Дональда Трампа накануне его саммита с Владимиром Путиным, что любое соглашение должно начинаться с нынешней линии фронта и включать гарантии безопасности для Киева,

– говорится в материале.

Под гарантиями понимают, что поддержка Украины со стороны третьих стран продолжится и что не будут введены ограничения на количество ВСУ.

Накануне лидеры ЕС "призвали США быть осторожными и не отдавать слишком много земли". Главы европейских МИД 11 августа проведут встречу, на которой обсудят свою позицию относительно переговоров Путина и Трампа.

Также есть данные, что Европа хочет "перехватить" Трампа и встретиться с ним до 15 августа, то есть до того, как Путин приедет на Аляску.