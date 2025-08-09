Обсуждение посвящено мирному плану для Украины, разработанному при посредничестве США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что известно о визите Вэнса в Великобританию?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Великобританию для участия в встрече по безопасности, которая пройдет в субботу, 9 августа. Саммит Вэнс проведет вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми.

К встрече также присоединятся украинские и европейские партнеры. Президент Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер уже обсудили будущую встречу советников по национальной безопасности Европы. Они пришли к согласию, что этот форум будет иметь решающее значение в обеспечении справедливого и прочного мира в Украине.

Переговоры пройдут в Чивнинг – официальной резиденции для проведения встреч британского правительства или дипломатов.

Кроме того, по данным Sky News, вице-президент США прибыл в Великобританию за день до анонсированного саммита. Вэнс имел встречу с Дэвидом Ламми. Во время нее он выразил твердую позицию относительно разногласий между странами по ситуации на Ближнем Востоке и вопросу свободы слова.

Саммит по безопасности с участием, в частности украинской стороны, состоится накануне запланированной на встрече между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Американский и российский лидеры встретятся 15 августа на Аляске. На этой территории не распространяется юрисдикция Международного уголовного суда, поэтому арест Путина там невозможен.