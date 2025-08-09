Обговорення присвячене мирному плану для України, розробленому за посередництва США. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Що відомо про візит Венса до Великої Британії?

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Великої Британії для участі у безпековій зустрічі, яка пройде у суботу, 9 серпня. Саміт Венс проведе разом з міністром закордонних справ Британії Девідом Ламмі.

До зустрічі також приєднаються українські та європейські партнери. Президент Зеленський і прем'єр Британії Кір Стармер вже обговорили майбутню зустріч радників з національної безпеки Європи. Вони дійшли згоди, що цей форум матиме вирішальне значення у забезпеченні справедливого ьа тривалого миру в Україні.

Переговори пройдуть у Чівнінгу – офіційній резиденції для проведення зустрічей британського уряду чи дипломатів.

Крім того, за даними Sky News, віцепрезидент США прибув до Великобританії за день до анонсованого саміту. Венс мав зустріч з Девідом Ламмі. Під час неї він висловив тверду позицію щодо розбіжностей між країнами щодо ситуації на Близькому Сході та питання свободи слова.

Безпековий саміт за участі, зокрема української сторони, відбудеться напередодні запланованої на зустрічі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Американський та російський лідери зустрінуться 15 серпня на Алясці. На цій території не поширюється юрисдикція Міжнародного кримінального суду, тож арешт Путіна там неможливий.