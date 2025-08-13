Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

К чему может привести потеря Донбасса?

Предложение Путина предусматривает, чтобы Украина уступила эту критически важную оборонительную позицию, которую российские войска пока не могут быстро обойти или прорвать, фактически ничего не получив взамен.

Точные условия позиции Путина остаются неизвестными, однако чиновники администрации Трампа, в частности спецпредставитель США Стив Уиткофф, представили четыре разные интерпретации этих требований.

По словам аналитиков, "пояс крепостей" состоит из четырех крупных городов и нескольких меньших населенных пунктов, которые тянутся с севера на юг вдоль трассы H-20 Константиновка – Славянск, с довоенным населением более 380 тысяч человек.

Его длина – около 50 километров: Украина потратила последние 11 лет на укрепление этого пояса и развитие оборонной инфраструктуры в его пределах и вокруг.

Славянск и Краматорск образуют северную часть "пояса крепостей" и являются ключевыми логистическими центрами украинских войск в Донецкой области. Тем временем Дружковка, Алексеево-Дружковка и Константиновка формируют его южную часть.

Сейчас российские войска пытаются обойти пояс с юго-запада, но этот процесс, вероятно, продлится годами.

Передача под контроль России частей Донецкой области, которые сейчас удерживаются Украиной, разместила бы российские войска непосредственно на границах области – в позиции, которая значительно менее пригодна для обороны, чем текущая линия фронта,

– отмечают в ISW.

Если российские войска заняли бы позиции вдоль границы Донецкой области, украинским силам пришлось бы срочно возводить масштабные оборонительные укрепления на границах Харьковской и Днепропетровской областей, рельеф которых не слишком пригоден для создания надежной линии обороны.

Как объясняют аналитики, потенциальные оборонительные рубежи в этом районе пролегали бы через открытые поля, а природные препятствия, в частности реки Оскол и Северский Донец, расположены слишком далеко на восток, чтобы эффективно защищать границу.

Кроме того, возможное прекращение огня на этом участке потребовало бы значительных инвестиций в инфраструктуру, необходимую для масштабной и долговременной миссии по мониторингу режима тишины.

Российские позиции на границе Донецкой области с Харьковской и Днепропетровской предоставили бы Москве выгодный плацдарм для будущего наступления на эти регионы. Передача остальной западной части Донецкой области продвинула бы российские войска на 82 километра дальше на запад,

– говорится в отчете ISW.

В частности, оккупация Лимана россиянами открыла бы возможность наступления на позиции ВСУ в Харьковской области на восточном берегу реки Оскол.

Российские войска могли бы попытаться изменить свою тактику в 2022 году, использовав Славянск и дальнейшее наступление вдоль трассы Е-40 Харьков – Новошахтинск как плацдарм для атаки на Изюм в Харьковской области.

К тому же Россия уже контролирует отдельные позиции на границе с Днепропетровской областью к юго-западу от Покровска. Контроль над всей Донецкой областью позволил бы россиянам обойти драгоценные по ресурсам и времени усилия по окружению Покровска и Мирнограда, а также избежать штурма самой западной украинской линии обороны Доброполье – Белозерское – Новодонецкое – Александровка.