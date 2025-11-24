В ближнем бою царит хаос, – военный объяснил, что сейчас происходит в Покровске
- Российские войска пытаются окружить и захватить агломерацию Покровск – Мирноград, чтобы отрезать Покровск от украинских сил.
- Бои в Покровске продолжаются за отдельные дома и микрорайоны, что затрудняет применение бронированной техники и вызывает хаос в близком бою.
В течение последних 6 месяцев ситуация на Покровском направлении остается сложной. Сегодня враг развивает свои наступательные действия и заходит малыми группами в город.
Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" с позывным "Скиф", отметив, что это самые сложные виды боев. Ведь в городе действует исключительно пехота, которая бьется за отдельные дома.
Что сейчас происходит в Покровске?
Командир экипажа БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" отметил, что россияне пытаются окружить и захватить агломерацию Покровск – Мирноград, чтобы отрезать Покровск от украинских сил.
Сейчас стрелковые бои продолжаются и непосредственно в самом городе. Враг просачивается малыми пехотными группами и закрепляется на позициях. В Покровске продолжаются контрнаступательные действия, которые проводит 7 корпус.
Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте
Городские бои, по словам "Скифа" – один из самых тяжелых видов боев. Ведь есть ограничения в применении бронированной техники, а любое сооружение выполняют функцию защиты от средств поражения (артиллерии и дронов).
Кроме того, в близком бою царит хаос, довольно сложно различить бойцов остальных подразделений. Поэтому это самый сложный вид операции,
– подчеркнул он.
Командир экипажа БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" добавил, что это усложняет работу и врагу. Бои в Покровске продолжаются даже не за большие гектары, а за кварталы, здания и микрорайоны.
Как украинские бойцы уничтожают врага в Покровске?
Недавно спецназовцы "Альфы" в Покровске уничтожили башню промышленного объекта, где разведка зафиксировала размещение российских пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV. Украинские бойцы использовали беспилотные аппараты FP-2.
Также защитники отбили попытки оккупантов прорваться к центру Покровска, которые хотели воспользоваться густым туманом. В группировке войск "Восток" отметили, что противника ликвидируют в городской застройке.
Ранее в Генштабе сообщили, что в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия. Поэтому противник пытается обходить город с разных сторон.