В ближнем бою царит хаос, – военный объяснил, что сейчас происходит в Покровске

В течение последних 6 месяцев ситуация на Покровском направлении остается сложной. Сегодня враг развивает свои наступательные действия и заходит малыми группами в город.

Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" с позывным "Скиф", отметив, что это самые сложные виды боев. Ведь в городе действует исключительно пехота, которая бьется за отдельные дома.

Что сейчас происходит в Покровске?

Командир экипажа БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" отметил, что россияне пытаются окружить и захватить агломерацию Покровск – Мирноград, чтобы отрезать Покровск от украинских сил.

Сейчас стрелковые бои продолжаются и непосредственно в самом городе. Враг просачивается малыми пехотными группами и закрепляется на позициях. В Покровске продолжаются контрнаступательные действия, которые проводит 7 корпус.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Городские бои, по словам "Скифа" – один из самых тяжелых видов боев. Ведь есть ограничения в применении бронированной техники, а любое сооружение выполняют функцию защиты от средств поражения (артиллерии и дронов).

Кроме того, в близком бою царит хаос, довольно сложно различить бойцов остальных подразделений. Поэтому это самый сложный вид операции,

– подчеркнул он.

Командир экипажа БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" добавил, что это усложняет работу и врагу. Бои в Покровске продолжаются даже не за большие гектары, а за кварталы, здания и микрорайоны.

Как украинские бойцы уничтожают врага в Покровске?