Оборонное соглашение с США: хронология 1291 дня войны: хронология 1291 дня войны
С начала полномасштабного вторжения России в Украину длится уже 1291 день. Враг продолжает наступление на фронте, пока Украина ищет пути остановки войны.
О главных событиях 1291 дня войны в Украине, российские обстрелы, ситуацию на фронте 6 сентября – рассказывает 24 Канал.
Главные события 6 сентября
США хотят права на украинские военные технологии и предлагают сделку на 100 миллиардов, –СМИ
Речь идет о соглашении между Украиной и США на примерно 100 миллиардов долларов.
Взамен Штаты хотят получить права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывают украинцы.
Американскую сторону в этой дискуссии якобы представляет председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Дэн Кейн.
Эта вероятная сделка является частью более широкого обсуждения по сдерживанию России, обучение украинской армии и сотрудничество в оборонной промышленности.