О главных событиях 1291 дня войны в Украине, российские обстрелы, ситуацию на фронте 6 сентября – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также "Шахеды" фиксировали в небе над Украиной: в ряде областей была опасность

Главные события 6 сентября

06:22, 6 сентября

США хотят права на украинские военные технологии и предлагают сделку на 100 миллиардов, –СМИ

Речь идет о соглашении между Украиной и США на примерно 100 миллиардов долларов.

Взамен Штаты хотят получить права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывают украинцы.

Американскую сторону в этой дискуссии якобы представляет председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Дэн Кейн.

Эта вероятная сделка является частью более широкого обсуждения по сдерживанию России, обучение украинской армии и сотрудничество в оборонной промышленности.