06:22, 6 сентября

Речь идет о соглашении между Украиной и США на примерно 100 миллиардов долларов.

Взамен Штаты хотят получить права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывают украинцы.

Американскую сторону в этой дискуссии якобы представляет председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Дэн Кейн.

Эта вероятная сделка является частью более широкого обсуждения по сдерживанию России, обучение украинской армии и сотрудничество в оборонной промышленности.