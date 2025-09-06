06:22, 6 вересня

Йдеться про угоду між Україною та США на приблизно 100 мільярдів доларів.

Натомість Штати хочуть отримати права інтелектуальної власності на передові системи, які розробляють українці.

Американську сторону у цій дискусії нібито представляє голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал ВПС Ден Кейн.

Ця ймовірна угода є частиною ширшого обговорення щодо стримування Росії, навчання української армії та співпрацю в оборонній промисловості.