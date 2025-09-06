Про головні події 1291 дня війни в Україні, російські обстріли, ситуацію на фронті 6 вересня – розповідає 24 Канал.
Головні події 6 вересня
США хочуть права на українські військові технології і пропонують угоду на 100 мільярдів, – ЗМІ
Йдеться про угоду між Україною та США на приблизно 100 мільярдів доларів.
Натомість Штати хочуть отримати права інтелектуальної власності на передові системи, які розробляють українці.
Американську сторону у цій дискусії нібито представляє голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал ВПС Ден Кейн.
Ця ймовірна угода є частиною ширшого обговорення щодо стримування Росії, навчання української армії та співпрацю в оборонній промисловості.