6 вересня, 06:24
Оборонна угода зі США: хронологія 1291 дня війни

Сергій Попович

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну триває вже 1291 день. Ворог продовжує наступ на фронті, поки Україна шукає шляхи зупинки війни.

Про головні події 1291 дня війни в Україні, російські обстріли, ситуацію на фронті 6 вересня – розповідає 24 Канал.

Головні події 6 вересня

 
06:22, 06 вересня

США хочуть права на українські військові технології і пропонують угоду на 100 мільярдів, – ЗМІ

Йдеться про угоду між Україною та США на приблизно 100 мільярдів доларів.

Натомість Штати хочуть отримати права інтелектуальної власності на передові системи, які розробляють українці.

Американську сторону у цій дискусії нібито представляє голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал ВПС Ден Кейн.

Ця ймовірна угода є частиною ширшого обговорення щодо стримування Росії, навчання української армії та співпрацю в оборонній промисловості.