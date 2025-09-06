Оборонна угода зі США: хронологія 1291 дня війни

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну триває вже 1291 день. Ворог продовжує наступ на фронті, поки Україна шукає шляхи зупинки війни.

Про головні події 1291 дня війни в Україні, російські обстріли, ситуацію на фронті 6 вересня – розповідає 24 Канал. Дивіться також "Шахеди" фіксували у небі над Україною: у низці областей була небезпека Головні події 6 вересня 06:22, 06 вересня США хочуть права на українські військові технології і пропонують угоду на 100 мільярдів, – ЗМІ Йдеться про угоду між Україною та США на приблизно 100 мільярдів доларів. Натомість Штати хочуть отримати права інтелектуальної власності на передові системи, які розробляють українці. Американську сторону у цій дискусії нібито представляє голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал ВПС Ден Кейн. Ця ймовірна угода є частиною ширшого обговорення щодо стримування Росії, навчання української армії та співпрацю в оборонній промисловості.