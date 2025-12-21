Зеленский анонсировал замену некоторых руководителей местных администраций
- Президент Зеленский анонсировал возможные кадровые изменения в местных администрациях.
- Он ждет докладов относительно руководителей, "которых стоит заменить".
Президент Зеленский 21 декабря заявил о возможных кадровых изменениях в местных администрациях. По его словам, некоторых руководителей стоит заменить.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.
Смотрите также В ПвК "Юг" может смениться командующий: Зеленский о решении после атак в Одесской области
Что изменится в местных администрациях?
Во время вечернего видеообращения 21 декабря Владимир Зеленский выступил с рядом заявлений и новостей за неделю. В частности, он анонсировал, что вскоре могут произойти изменения в местных администрациях.
По словам украинского лидера, на следующей неделе он ждет докладов по некоторым главам местных администраций, "которых стоит уже заменить".
Однако Зеленский не уточнил, о каких именно регионах идет речь.
Последние назначения Зеленского
На днях президент Зеленский отметил необходимость усиления защиты Одесской области от российских атак. Также он допускает смену командующего ПвК "Юг" Дмитрия Карпенко.
После увольнения Андрея Ермака Зеленский заявил, что есть немало кандидатов на должность руководителя Офиса Президента. Однако решение пока не приняли из-за технических моментов.
Ранее сообщалось, что Оксана Маркарова стала советницей Зеленского по вопросам восстановления и инвестиций. С тех пор она отвечает за улучшение бизнес-климата, финансовой стабильности и привлечения инвестиций.