В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В связи с этим военнообязанных мужчин могут призвать на службу.

Подлежат ли мобилизации мужчины с инвалидностью третьей группы – объясняет 24 Канал.

Могут ли мобилизовать человека с третьей группой инвалидности?

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлением Кабмина №560, право на отсрочку от мобилизации имеют все лица, имеющие инвалидность. Стоит заметить, что группа инвалидности в статье не указывается.

Третью группу инвалидности устанавливают при наличии умеренных функциональных нарушений организма, которые ограничивают работоспособность, лицам, которые нуждаются в социальной защите и социальной помощи.

Чтобы получить третью группу инвалидности, необходимо пройти медицинское обследование и обратиться в Медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) по месту жительства или лечения. Основанием для направления является медицинское заключение от лечебно-профилактического учреждения здравоохранения.

Не обязаны проходить повторную медицинскую комиссию:

лица, которым инвалидность II и III групп была установлена в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности;

лица, которым инвалидность установили также/или по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Украины;

лица, которым инвалидность установлена при отсутствии конечностей (кистей, стоп, одного из парных органов);

лица, у которых были обнаружены онкологические болезни, интеллектуальные нарушения или психические расстройства, церебральный паралич, паралитические синдромы в связи с инвалидностью с детства.

Однако по обновленному закону лица с инвалидностью I, II и III групп могут добровольно вступить в украинскую армию по контракту.

