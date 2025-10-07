Чи можуть мобілізувати чоловіків з інвалідністю третьої групи: детальне пояснення
- Чоловіки з інвалідністю третьої групи мають право на відстрочку від мобілізації згідно із законом.
- Особи з інвалідністю І, II та III груп можуть добровільно вступити до української армії за контрактом.
В Україні триває загальна мобілізація. У зв'язку з цим військовозобов'язаних чоловіків можуть призвати на службу.
Чи підлягають мобілізації чоловіки з інвалідністю третьої групи – пояснює 24 Канал.
Чи можуть мобілізувати людину з третьою групою інвалідності?
Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постановою Кабміну №560, право на відстрочку від мобілізації мають усі особи, які мають інвалідність. Варто зауважити, що група інвалідності в статті не вказується.
Третю групу інвалідності встановлюють у разі наявності помірних функціональних порушень організму, які обмежують працездатність, особам, які потребують соціального захисту та соціальної допомоги.
Щоб отримати третю групу інвалідності, необхідно пройти медичне обстеження та звернутися до Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) за місцем проживання або лікування. Підставою для направлення є медичний висновок від лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я.
Не зобов’язані проходити повторну медичну комісію:
- особи, яким інвалідність II та III груп було встановлено в порядку підвищення/зменшення групи інвалідності;
- особи, яким інвалідність встановили також/або за результатами захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), отриманих під час захисту України;
- особи, яким інвалідність встановлена за відсутності кінцівок (кистей, стоп, одного з парних органів);
- особи, у яких були виявлені онкологічні хвороби, інтелектуальні порушення або психічні розлади, церебральний параліч, паралітичні синдроми у зв’язку з інвалідністю з дитинства.
Проте за оновленим законом особи з інвалідністю І, II та III груп можуть добровільно вступити до української армії за контрактом.
Мобілізація в Україні: коротко про головне
В Україні мобілізації підлягають військовозобов'язані та резервісти до 60 років, які придатні за станом здоров’я і не мають права на відстрочку, а також ті, хто має право на відстрочку, але відмовився від неї.
Проте громадяни України віком 60+ років можуть укласти річний контракт на військову службу, за умови проходження військово-лікарської комісії та відповідності певним критеріям.
Громадяни віком від 18 до 24 років також можуть укласти контракт із Силами оборони. Їм виплатять один мільйон гривень та нададуть певні пільги.