7 жовтня, 15:48
3

Чи можуть мобілізувати чоловіків з інвалідністю третьої групи: детальне пояснення

Надія Батюк
Основні тези
  • Чоловіки з інвалідністю третьої групи мають право на відстрочку від мобілізації згідно із законом.
  • Особи з інвалідністю І, II та III груп можуть добровільно вступити до української армії за контрактом.

В Україні триває загальна мобілізація. У зв'язку з цим військовозобов'язаних чоловіків можуть призвати на службу.

Чи підлягають мобілізації чоловіки з інвалідністю третьої групи – пояснює 24 Канал.

Чи можуть мобілізувати людину з третьою групою інвалідності?

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постановою Кабміну №560, право на відстрочку від мобілізації мають усі особи, які мають інвалідність. Варто зауважити, що група інвалідності в статті не вказується. 

Третю групу інвалідності встановлюють у разі наявності помірних функціональних порушень організму, які обмежують працездатність, особам, які потребують соціального захисту та соціальної допомоги.

Щоб отримати третю групу інвалідності, необхідно пройти медичне обстеження та звернутися до Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) за місцем проживання або лікування. Підставою для направлення є медичний висновок від лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я.

Не зобов’язані проходити повторну медичну комісію:

  • особи, яким інвалідність II та III груп було встановлено в порядку підвищення/зменшення групи інвалідності;
  • особи, яким інвалідність встановили також/або за результатами захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), отриманих під час захисту України;
  • особи, яким інвалідність встановлена за відсутності кінцівок (кистей, стоп, одного з парних органів);
  • особи, у яких були виявлені онкологічні хвороби, інтелектуальні порушення або психічні розлади, церебральний параліч, паралітичні синдроми у зв’язку з інвалідністю з дитинства.

Проте за оновленим законом особи з інвалідністю І, II та III груп можуть добровільно вступити до української армії за контрактом.

