Удар россии по Чаплино: трое детей находятся в тяжелом состоянии

Из-за ракетных обстрелов поселка Чаплино на Днепропетровщине четверо детей получили ранения, 3 из них находятся в тяжелом состоянии.

Дети имеют очень тяжелые ранения. Об этом рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской областной военной администрации Татьяна Квитницкая.

По теме россия ударила по Чаплино "Смерчами", С-300 и "Искандером": прилетело в дома и вокзал

Что известно о раненых детях

Раненые дети имеют минно-взрывные травмы, ожоги и переломы. Кроме этого, у них тяжелая стрессорная реакция.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что самый маленький ребенок, получивший ранение, всего 2 лет.

Татьяна Квитницкая уточнила, что ранения у всех пострадавших однотипны: черепно-мозговые травмы, ранения конечностей, взрывчатые и ожоговые травмы, острые реакции на стресс. Есть тяжелые пациенты, а есть – средней тяжести.

Их лечат в нескольких медицинских учреждениях области.

россия унесла жизни еще 2 детей

На День независимости россия ударила по пассажирским вагонам на станции Чаплино, из-за чего загорелись 4 вагона. В результате вражеской атаки погибли 22 человека, 5 из которых заживо сгорели в автомобиле, стоящем по обе стороны железной дороги.

В машине сгорел 6-летний мальчик. Кроме этого, в Чаплино россия унесла жизнь 11-летнего мальчика – он умер под завалами дома, в который попала вражеская ракета.

К теме новые детали удара россии по железнодорожной станции Чаплино: смотрите видео