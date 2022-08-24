Ребенок погиб в Синельниковском районе

О гибели ребенка в результате ракетного удара по Днепропетровщине сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Он написал, что 11-летний ребенок погиб в Синельниковском районе.

Нет оправдания российским убийцам. Просто не хватает слов,

– написал Кирилл Тимошенко.

Ранее Кирилл Тимошенко информировал, что вражеская ракета 24 августа попала в жилой дом Синельниковского района, недалеко от Днепра.

Заместитель руководителя Офиса Президента сообщал, что под завалами оказались двое детей, которых удалось эвакуировать.

россия ударила по железной дороге в Днепре

Около 16:24 появилась информация о взрывах в Днепропетровской области. Президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН сообщил о вражеской атаке по железной дороге. Глава государства рассказал, что в результате обстрелов есть погибшие и раненые.

"Когда я готовил эту речь, я получил информацию, что россия запустила ракеты на Днепропетровскую область, на железнодорожный узел. Было найдено несколько тел и раненых. И это наша повседневная жизнь", – сказал Владимир Зеленский.

российские военные 24 августа терроризируют Днепропетровщину. россияне обстреляли три района – Днепровский, Никопольский и Криворожский.

Днепровский район захватчики обстреляли двумя ракетами Х-22. Из тяжелой артиллерии и Градов россияне 4 раза атаковали Никопольский район. По самому Никополю россияне выпустили 20 снарядов.

Криворожский район находился под прицелом "Ураганов". русские оккупанты обстреляли Карповскую и Широковскую общины.

В течение Дня Независимости российские военные обстреливают и другие украинские города. В частности, ночью на 24 августа в Харькове, где городской голова Игорь Терехов подтвердил, что есть "прилеты" в Новобаварском районе.

24 августа были зафиксированы "прилеты" в городе Миргород Полтавской области. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил о 4 "прилетах" по инфраструктуре города.

В Черкасской области благодаря удачной работе ПВО была сбита вражеская ракета.

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