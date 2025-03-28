Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
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В Украину вернули тела воинов
В Коордштабе рассказали, что удалось вернуть тела павших с:
- Кураховского направления;
- Покровского направления;
- Бахмутского направления;
- Угледарского направления;
- Луганского направления;
- Запорожского направления;
- моргов на территории России.
Это удалось благодаря совместной работе Штаба, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса омбудсмена, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны Украины.
Возвращению также способствовал Международный комитет Красного Креста.
Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава,
– добавили в Коордштабе.
В дальнейшем следователи вместе с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших защитников Украины.