Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Смотрите также Вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину: на фронте погиб историк Назар Олещук

В Украину вернули тела воинов

В Коордштабе рассказали, что удалось вернуть тела павших с:

Кураховского направления;

Покровского направления;

Бахмутского направления;

Угледарского направления;

Луганского направления;

Запорожского направления;

моргов на территории России.

Это удалось благодаря совместной работе Штаба, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса омбудсмена, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Возвращению также способствовал Международный комитет Красного Креста.

Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава,

– добавили в Коордштабе.

В дальнейшем следователи вместе с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших защитников Украины.