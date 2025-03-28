Воину навеки останется 33 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную академию наук Украины.

Смотрите также Называли погибшим на фронте: как на самом деле умер военный Тарас Шевченко из Одесской области

Что известно о Назаре Олещуке

Назар Олещук родился в селе Вишневое Пятихатского района, Днепропетровской области. Будущий украинский защитник учился на бакалавриате исторического факультета по специальности "История", а на магистратуре – по специальности "Архивоведение" Днепровского национального университета имени Олеся Гончара.

Назар Олещук учился по специальности "История" / Фото из соцсетей НАН Украины

Студенческая жизнь Назара отметилась конференциями и научными достижениями: Шевченковская весна, Одесские и Каразинские чтения, второе и первое места во Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ,

– говорит коллега погибшего Тарас Чухлиб.

Стоит отметить, что в 2015-2018 годах Назар Олещук учился в аспирантуре Института истории Украины НАН. Впоследствии он жил и вел успешный бизнес в Польше.

В Вишневской общине говорят, что воин был гордостью своей семьи, ему удалось с отличием закончить ДНУ им. Гончара. Кроме этого, мужчина свободно владел несколькими языками и публиковал научные статьи.

После полномасштабного вторжения России на украинские земли Назар вернулся домой и стал на защиту государства. Он был младшим сержантом ВСУ и служил в 87-м отдельном аэромобильном батальоне, который впоследствии переименовали в 3-ю батальонно-тактическую группу 80-й ОДШБр.

Военный погиб 22 марта 2025 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области. У него осталась мама, сестра и брат-близнец. Похорон состоялся 27 марта в родном селе Героя.

Добавим, что ранее в Донецкой области также погиб 21-летний украинский защитник Николай Сиренко. Парень присоединился к подразделению "Азов" еще в 2023 году.