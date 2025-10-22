Россия ударила по детсаду в Харькове: как выглядели первые минуты после удара

Россия 22 октября ударила беспилотником по детскому саду в Харькове. Многие дети получили острую реакцию на стресс.

К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Поисково-спасательный отряд ОО "Роза на Руке".

Смотрите также Дом мгновенно охватило пламя: фото женщины и двух детей, которых Россия убила ударом по Киевщине

Какими были первые минуты после российского удара по детсаду в Харькове?

22 октября Россия ударила беспилотником по частному детскому саду в Холодногорском районе города. К счастью, дети не пострадали, но Зеленский отметил, что многие из них получили острую реакцию на стресс.

Это могло быть первое боевое применение реактивного "Шахеда" по Харькову.

На месте удара действовал поисково-спасательный отряд ОО "Роза на Руке". Они показали видео с бодикамеры одного из своих спасателей.

Первые минуты после удара российского дрона по детсаду в Харькове: смотрите видео

Что известно об обстреле Харькова?