Россия ударила по детсаду в Харькове: как выглядели первые минуты после удара
- 22 октября Россия нанесла удар беспилотником по детскому саду в Харькове, но никто не пострадал.
- Многие дети получили острую реакцию на стресс, и это могло быть первое применение реактивного "Шахеда" по Харькову.
Россия 22 октября ударила беспилотником по детскому саду в Харькове. Многие дети получили острую реакцию на стресс.
К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Поисково-спасательный отряд ОО "Роза на Руке".
Какими были первые минуты после российского удара по детсаду в Харькове?
22 октября Россия ударила беспилотником по частному детскому саду в Холодногорском районе города. К счастью, дети не пострадали, но Зеленский отметил, что многие из них получили острую реакцию на стресс.
Это могло быть первое боевое применение реактивного "Шахеда" по Харькову.
На месте удара действовал поисково-спасательный отряд ОО "Роза на Руке". Они показали видео с бодикамеры одного из своих спасателей.
Первые минуты после удара российского дрона по детсаду в Харькове: смотрите видео
Что известно об обстреле Харькова?
В результате российского обстрела пострадал частный детский сад в Холодногорском районе Харькова. Вследствие российского террора дети не пострадали. Их всех эвакуировали в укрытие.
В целом известно об 1 погибшем и 7 пострадавших. Большинство – работники коммунальных служб.
В этом ударе Россия впервые могла использовать реактивный "Шахед" по Харькову. Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что россияне специально целились именно в учебное заведение.