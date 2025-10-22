Росія вгатила по дитсадку у Харкові: як виглядали перші хвилини після удару

Росія 22 жовтня вдарила безпілотником по дитячому садочку у Харкові. Багато дітей отримали гостру реакцію на стрес.

На щастя, ніхто не постраждав. Про це про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Пошуково-Рятувальний загін ГО "Троянда на Руці".

Якими були перші хвилини після російського удару по дитсадку у Харкові?

22 жовтня Росія вгадила безпілотником по приватному дитячому садку у Холодногірському районі міста. На щастя, діти не постраждали, але Зеленський зазначив, що багато з них отримали гостру реакцію на стрес.

Це могло бути перше бойове застосування реактивного "Шахеда" по Харкову.

На місці удару діяв пошуково-рятувальний загін ГО "Троянда на Руці". Вони показали відео з бодікамери одного зі своїх рятувальників.

Перші хвилини після удару російського дрона по дитсадку у Харкові: дивіться відео

Що відомо про обстріл Харкова?