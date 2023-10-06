В Харькове получил ранение 11-месячный мальчик – это брат погибшего ребенка

Утром Россия нанесла ракетные удары по Харькову, под атаку попал жилой дом. В одной семье невыразимая трагедия: один ребенок погиб, еще один получил ранения.

К сожалению, в завалах жилого дома в Харькове обнаружили тело 10-летнего мальчика. Маленький братик погибшего тоже получил ранения.

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Россияне убили ребенка

Сейчас известно о 25 раненых в результате обстрела Харькова и среди них есть 11-месячный детеныш. Его 10-летнего брата искали под завалами более часа, но когда нашли, ребенок оказался мертвым. Тело мальчика достали в одеяле. Скорее всего, в последние минуты своей жизни он спал.

Из-под завалов изъяли тело 10-летнего мальчика. Еще один ребенок, возраст 11 месяцев братик погибшего, раненый,

– сообщили в полиции Харьковской области.

В настоящее время спасатели разбирают помехи. Следователи и криминалисты собирают вещественные доказательства и документируют очередное военное преступление россиян.

Что известно об атаке на Харьков 6 октября