У Харкові зазнав поранення 11-місячний хлопчик – це брат загиблої дитини
Джерело:Поліція Харківської області
Зранку Росія завдала ракетних ударів по Харкову, під атаку потрапив житловий будинок. В однієї сім'ї невимовна трагедія: одна дитина загинула, ще одна зазнала поранень.
На жаль, у завалах житлового будинку у Харкові знайшли тіло 10-річного хлопчика. Маленький братик загиблого теж зазнав поранень.
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Росіяни вбили дитину
Наразі відомо про 25 поранених внаслідок обстрілу Харкова й серед них є 11-місячне дитинча. Його 10-річного брата шукали під завалами понад годину, але коли знайшли, дитина виявилась мертвою. Тіло хлопчика дістали в ковдрі. Скоріше за все, в останні хвилини свого життя він спав.
З-під завалів вилучили тіло 10-річного хлопчика. Ще одна дитина, вік 11 місяців братик загиблого, поранена,
– повідомили у поліції Харківської області.
Наразі рятувальники розбирають завади. Слідчі та криміналісти збирають речові докази і документують черговий воєнний злочин росіян.
Що відомо про атаку на Харків 6 жовтня
- Близько 7 ранку 6 жовтня у Харкові пролунали вибухи – росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі у кількох районах міста.
- У поліції Харківської області заявили, що за попередніми даними фахівців вибухотехнічної служби, росіяни вдарили по місту ракетами типу "Іскандер".
- Згідно з даними прокуратури, наразі відомо про 25 поранених та 1 загиблого хлопчика, однак інформація постійно оновлюється, а кількість поранених швидко росте.
- За цією атакою прокурори почали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни – стаття 438 КК України.