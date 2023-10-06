У Харкові зазнав поранення 11-місячний хлопчик – це брат загиблої дитини

6 жовтня 2023, 10:08
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Джерело:

Поліція Харківської області

Зранку Росія завдала ракетних ударів по Харкову, під атаку потрапив житловий будинок. В однієї сім'ї невимовна трагедія: одна дитина загинула, ще одна зазнала поранень.

На жаль, у завалах житлового будинку у Харкові знайшли тіло 10-річного хлопчика. Маленький братик загиблого теж зазнав поранень.

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Росіяни вбили дитину

Наразі відомо про 25 поранених внаслідок обстрілу Харкова й серед них є 11-місячне дитинча. Його 10-річного брата шукали під завалами понад годину, але коли знайшли, дитина виявилась мертвою. Тіло хлопчика дістали в ковдрі. Скоріше за все, в останні хвилини свого життя він спав.

З-під завалів вилучили тіло 10-річного хлопчика. Ще одна дитина, вік 11 місяців братик загиблого, поранена,
– повідомили у поліції Харківської області.

Наразі рятувальники розбирають завади. Слідчі та криміналісти збирають речові докази і документують черговий воєнний злочин росіян.

Що відомо про атаку на Харків 6 жовтня

  • Близько 7 ранку 6 жовтня у Харкові пролунали вибухи – росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі у кількох районах міста.
  • У поліції Харківської області заявили, що за попередніми даними фахівців вибухотехнічної служби, росіяни вдарили по місту ракетами типу "Іскандер".
  • Згідно з даними прокуратури, наразі відомо про 25 поранених та 1 загиблого хлопчика, однак інформація постійно оновлюється, а кількість поранених швидко росте.
  • За цією атакою прокурори почали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни – стаття 438 КК України.
Автор: Анастасія Кушпіт