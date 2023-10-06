У Харкові зазнав поранення 11-місячний хлопчик – це брат загиблої дитини

Зранку Росія завдала ракетних ударів по Харкову, під атаку потрапив житловий будинок. В однієї сім'ї невимовна трагедія: одна дитина загинула, ще одна зазнала поранень.

На жаль, у завалах житлового будинку у Харкові знайшли тіло 10-річного хлопчика. Маленький братик загиблого теж зазнав поранень.

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Росіяни вбили дитину

Наразі відомо про 25 поранених внаслідок обстрілу Харкова й серед них є 11-місячне дитинча. Його 10-річного брата шукали під завалами понад годину, але коли знайшли, дитина виявилась мертвою. Тіло хлопчика дістали в ковдрі. Скоріше за все, в останні хвилини свого життя він спав.

З-під завалів вилучили тіло 10-річного хлопчика. Ще одна дитина, вік 11 місяців братик загиблого, поранена,

– повідомили у поліції Харківської області.

Наразі рятувальники розбирають завади. Слідчі та криміналісти збирають речові докази і документують черговий воєнний злочин росіян.

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