Ехала в маршрутке: в Херсоне россияне убили начальницу отделения Укрпочты Карину Дементий

В Херсоне 24 октября от российского удара погибла начальница отделения Укрпочты Карина Дементий. В момент удара она ехала на работу в маршрутке.

У нее остались сын и муж. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Смелянского, гендиректора АО Укрпочта.

Что известно о гибели Карины Дементий?

24 октября российские войска обстреляли Херсон из "Градов". В результате погибла начальница отделения Укрпочты в Херсоне Карина Дементий. Она ехала в маршрутке на работу.

У Карины остались сын и муж. Глубокие соболезнования родным и близким. Обязательно поможем семье. Светлая память,

– пишет Смелянский.

Что известно об обстреле Херсона?