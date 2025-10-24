Ехала в маршрутке: в Херсоне россияне убили начальницу отделения Укрпочты Карину Дементий
- В Херсоне от российского обстрела погибла начальница отделения Укрпочты Карина Дементий.
- Во время удара она находилась в маршрутке на пути к работе.
В Херсоне 24 октября от российского удара погибла начальница отделения Укрпочты Карина Дементий. В момент удара она ехала на работу в маршрутке.
У нее остались сын и муж. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Смелянского, гендиректора АО Укрпочта.
Смотрите также Россия заявила о "новом наступлении на Херсон": в ISW объяснили, что происходит на самом деле
Что известно о гибели Карины Дементий?
24 октября российские войска обстреляли Херсон из "Градов". В результате погибла начальница отделения Укрпочты в Херсоне Карина Дементий. Она ехала в маршрутке на работу.
У Карины остались сын и муж. Глубокие соболезнования родным и близким. Обязательно поможем семье. Светлая память,
– пишет Смелянский.
Что известно об обстреле Херсона?
Ночью россияне дронами атаковали Херсон. В Днепровском районе "Шахед" попал в многоэтажку, загорелся пожар. Утром 24 октября вражеские силы массированно ударили из реактивных систем залпового огня.
В результате обстрелов Корабельного района повреждены частные и многоквартирные дома – разрушены балконы, выбиты окна и стекла.
Погибли 2 женщины, а еще 21 человек получили ранения, в том числе 3 детей.