Їхала у маршрутці: у Херсоні росіяни вбили начальницю відділення Укрпошти Каріну Дементій
- У Херсоні від російського обстрілу загинула начальниця відділення Укрпошти Каріна Дементій.
- Під час удару вона перебувала в маршрутці на шляху до роботи.
У Херсоні 24 жовтня від російського удару загинула начальниця відділення Укрпошти Каріна Дементій. У момент удару вона їхала на роботу у маршрутці.
У неї залишилися син і чоловік. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Смілянського, гендиректора АТ Укрпошта.
Що відомо про загибель Каріни Дементій?
24 жовтня російські війська обстріляли Херсон з "Градів". Внаслідок цього загинула начальниця відділення Укрпошти у Херсоні Каріна Дементій. Вона їхала у маршрутці на роботу.
У Каріни залишилися син і чоловік. Глибокі співчуття рідним і близьким. Обов’язково допоможемо родині. Світла пам’ять,
– пише Смілянський.
Що відомо про обстріл Херсона?
Уночі росіяни дронами атакували Херсон. У Дніпровському районі "Шахед" поцілив у багатоповерхівку, зайнялась пожежа. Вранці 24 жовтня ворожі сили масовано вдарили з реактивних систем залпового вогню.
Внаслідок обстрілів Корабельного району пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки – зруйновані балкони, вибиті вікна та шибки.
Загинули 2 жінки, а ще 21 людина отримали поранення, зокрема 3 дітей.