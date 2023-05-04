ВСУ уже мощно отомстили: в Херсонском облсовете рассказали об ужасном обстреле города

Россияне 3 мая нанесли мощные удары по Херсону, в результате чего погибли мирные жители. На следующие двое суток объявлен траур по погибшим.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он добавил, что с вечера пятницы 5 мая до утра понедельника 8 мая вводится комендантский час в городе.

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Детали обстрелов

Оккупанты целенаправленно били по местам массового скопления людей, подчеркнул Хлань. С утра россияне обстреляли пригород, в том числе объект энергетической инфраструктуры в Степановке, где погибли три энергетика. В 11 часов ударили по торговому центру, где находились до 100 человек – посетители и работники. Там были первые погибшие и раненые.

"Следующий удар оккупанта пришелся по железнодорожному вокзалу. В тот момент, когда как раз формировался на отправку поезд. На вокзале было много людей. Один из снарядов попал непосредственно в вагон. Остальные – в железнодорожный вокзал. Также один из снарядов попал в АЗС, которая расположена возле вокзала, там произошел мощный пожар", – сказал депутат.

Одномоментно на привокзальную площадь прилетело до 30 снарядов, которые повредили все, что расположено рядом, добавил чиновник. На этом оккупанты не остановились и ударили по продуктовому магазину, расположенному возле железнодорожных мостов в Херсоне.

"Там мощная транспортная развязка. То есть оккупанты наносили удары по тем местам, где в тот момент было больше скопление людей. Это трагический день", – отметил депутат облсовета.

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Ответ ВСУ

Обстрелы в Херсоне не утихали до ночи, продолжил спикер. По его словам, по состоянию на утро 4 мая известно о 23 погибших – два человека умерли в реанимации, 46 получили ранения. Нанесены значительные разрушения инфраструктуре города. Впрочем, украинские Силы обороны не заставили оккупантов долго ждать ответа.

Был мощный ответ наших ВСУ по левому берегу. Чувствовалась детонация и именно поэтому по состоянию на сейчас пока нет обстрелов,

– сообщил в эфире Сергей Хлань.

Он подчеркнул, что удары врага по мирным жителям и гражданской инфраструктуре – абсолютный террор. В то же время россияне массово радовались убийствам своей армии.

"В российских пабликах был праздник после вчерашних обстрелов – это болезнь российского общества. То есть они нанесли удары по гражданским, убили людей, повлекли за собой разрушения и празднуют это. Это очередной акт террористического запугивания страны-террориста с террористической армией", – подчеркнул депутат.

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