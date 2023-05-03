У оккупантов произошла ротация, они увеличили присутствие сил. Также россияне накопили боєкомплект, летящий как в военных, так и в гражданских. Об этом 24 Канала сказал военнослужащий ВСУ Александр Ермак.
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"Они бьют по Херсону, по ближайшим городам и поселкам, чтобы просто наносить удары, ведь им ничего больше не остается. Наносить чувствительные удары по военным объектам они не могут. Они бьют туда, куда могут дотянуться", – заметил боец.
Ермак об обстрелах Херсона и области: смотрите видео
Россияне экономят ракеты
Кроме того, россияне начали активно применять управляемые авиабомбы. Это старые советские образцы, которые они пытались модернизировать, сделать несколько управляемыми.
Но это не высокоточное оружие, там большая погрешность. Однако они обладают огромной мощностью – это может быть даже 500 килограммов. Если эта бомба попадает в диаметре несколько сот метров – там сплошные разрушения,
– говорит военный.
Бомбы применяют потому, что с ракетами большие проблемы. Оккупанты их накапливали, недавно была атака, во время которой часть использовали, однако сейчас их держат на паузе. А авиабомб очень много, враг применяет их, чтобы разрушать все вокруг и мешать нормальной жизни мирных людей.
Обстрел Херсона и области 3 мая: что известно
- В течение 3 мая российские оккупанты несколько раз обстреливали Херсон. Утром они ударили по единственному гипермаркету, что работает в городе. К сожалению, в результате циничной атаки немало погибших и раненых.
- Позже враг обстрелял вокзал в Херсоне. Погиб один человек, еще трое – ранены. Кроме того, после обеда оккупанты из РСЗО ударили по деревне Степановка. В результате погибли трое работников облэнерго, которые выполняли аварийно-восстановительные работы. В течение дня россияне обстреляли Михайловку, Гавриловку и Тягинко, повредив жилые помещения. К счастью, обошлось без жертв. Российские войска атаковали и Токаревку. В результате удара террористов погиб 47-летний мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
- Впоследствии стало известно о прилете в районе магазина "АТБ" в центре города и детского сада. Среди раненых – маленький мальчик, за жизнь которого борются врачи. Пострадала также 17-летняя девочка. Ее в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.