В окупантів відбулася ротація, вони збільшили присутність сил. Також росіяни накопичили боєкомплект, що летить як у військових, так і в цивільних. Про це 24 Каналу сказав військовослужбовець ЗСУ Олександр Єрмак.

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"Вони б'ють по Херсону, по найближчих містах й селищах, щоб просто завдавати ударів, адже їм нічого більше не залишається. Завдавати чутливих ударів по військових об'єктах вони не можуть. Вони б'ють туди, куди можуть дотягнутися", – зауважив боєць.

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Росіяни економлять ракети

Крім того, росіяни почали активно застосовувати керовані авіабомби. Це старі радянські зразки, які вони намагалися модернізувати, зробити дещо керованими.

Але це не високоточна зброя, там велика похибка. Проте вони мають величезну потужність – це може бути навіть 500 кілограмів. Якщо ця бомба влучає в діаметрі декілька сот метрів – там суцільні руйнування,

– говорить військовий.

Бомби застосовують тому, що з ракетами великі проблеми. Окупанти їх накопичували, нещодавно була атака, під час якої частину використали, проте зараз їх тримають на паузі. Натомість авіабомб дуже багато, ворог застосовує їх, щоб руйнувати усе довкола й заважати нормальному життю мирних людей.

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