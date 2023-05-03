Среди раненых в супермаркете АТБ есть маленький мальчик. В настоящее время врачи делают все, чтобы спасти его жизнь. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
Важно Просто зашел скупиться в АТБ, было очень страшно, – очевидцы о мощном обстреле Херсона
В Херсоне в результате обстрела ранены дети
По словам Прокудина, во время обстрела Эпицентра были ранены 5 человек, АТБ – 30 человек, на железнодорожном вокзале – 8, в жилых кварталах – 3 человека.
Среди раненых в супермаркете АТБ есть мальчик, которому всего 6,5 лет. Он получил тяжелые ранения – ушиб легких, перелом бедра и минно-взрывные травмы.
Сейчас мальчик на операционном столе, врачи делают все возможное, чтобы спасти его,
– отметил глава региона.
Кроме этого, также в результате удара пострадала 17-летняя девочка. Ее в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.
Обстрел Херсонщины 3 мая: что известно
- Захватчики стреляли по Херсону из артиллерии, реактивных систем залпового огня и прочего вооружения. Под огнем находились места скопления людей: строительный гипермаркет, железнодорожный вокзал, заправочная станция, супермаркет и жилые дома.
- В результате обстрела ранения получили трое полицейских, повреждения получил один из служебных автомобилей.
- Оккупанты попали в железнодорожный вокзал в Херсоне: один человек погиб, еще трое – ранены. Как стало известно, террористы попали в пассажирский вагон станции Херсон. В результате этого был ранен проводник.
- В результате обстрела супермаркета АТБ в Херсоне четыре человека погибли, 26 – получили ранения. В общем сегодня на Херсонщине в результате вражеских ударов погибли 18 человек, 46 – ранены, в том числе двое детей.
- По словам очевидца Максима, он просто зашел в супермаркет скупиться. Охранник магазина Сергей рассказал, что видел двух умерших людей. По его словам, после удара все было в дыму и пыли.