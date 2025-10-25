Ночная атака на Киев: что известно о пострадавших
- В ночь на 25 октября Киев подвергся атаке баллистических ракет, пострадали детский сад и жилая зона в Днепровском районе.
- В результате атаки известно о пострадавших, есть госпитализированные, медиков вызвали в несколько районов города.
В ночь на 25 октября Киев оказался под ударом баллистических ракет. Пострадал детский сад, жилая зона, известно о пострадавших.
Некоторых пострадавших пришлось госпитализировать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Сколько пострадавших в результате атаки в Киеве?
Ночью 25 октября российские войска запустили по Киеву баллистику. Пострадал детский сад в Днепровском районе города. Известно также о повреждениях в жилой зоне в том же районе. Выбитые окна, изуродованные машины, воронка во дворе жилого дома, возникли пожары.
На данный момент известно о 8 пострадавших в столице, из них 3 – госпитализированы.
Медиков вызвали в Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы города. Кличко сообщал, что в последних двух возникли крупные пожары в нежилой застройке.
Что известно об обстреле Киева?
Киев оказался под атакой России ночью 25 октября. Пострадал детский сад в Днепровском районе.
Также есть повреждения и в жилой зоне в Днепровском районе. Продолжается преодоление пожаров на нескольких локациях на левом берегу.
По сообщению Кличко, крупные пожары возникли в Дарницком и Деснянском районах. Предварительно, говорилось о нежилой застройке и автомобилях.