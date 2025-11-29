Патрульные достали из-под завалов мальчика: первые кадры после обстрела Киева
- Киев подвергся массированной атаке, вражеские дроны и ракеты попали в жилые кварталы.
- Патрульные полицейские помогали тушить пожары, эвакуировать людей и спасли мальчика из-под завалов.
Киев ночью пережил очередную массированную атаку противника. Вражеские дроны и ракеты попадали прямо в жилые кварталы столицы.
Патрульная полиция Украины показала первые кадры с места событий в столице, пишет 24 Канал.
Что зафиксировали бодикамеры патрульных?
Первыми на местах событий трагедий в ночь на 29 ноября работали патрульные полицейские. Они помогали тушить пожары, эвакуировать людей из заблокированных помещений и обеспечивали проезд для спецтехники.
Бодикамеры инспекторов зафиксировали один из самых напряженных эпизодов этой ночи – спасение маленького мальчика, который оказался под обломками своей квартиры. Напарники Александр Тяжкороб и Денис Перковский вместе с жителями дома из-под завалов услышали детский плач. Поэтому полицейские немедленно начали разбирать завалы, обвалившиеся конструкции и расчищать путь. Правоохранителям удалось достать мальчика и передать его медикам скорой помощи.
Первые минуты атаки на Киев: смотрите видео
В полиции отметили, что патрульные всегда готовы прийти на помощь, однако призвали граждан не пренебрегать собственной безопасностью, а немедленно направляться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.
Сколько пострадавших в результате ночного обстрела?
Виталий Кличко сообщил о 37 пострадавших в результате российской атаки.
15 человек находится в стационарах, еще два человека погибли.
Среди раненых есть дети.