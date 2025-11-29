Патрульные достали из-под завалов мальчика: первые кадры после обстрела Киева

Киев ночью пережил очередную массированную атаку противника. Вражеские дроны и ракеты попадали прямо в жилые кварталы столицы.

Патрульная полиция Украины показала первые кадры с места событий в столице, пишет 24 Канал.

Что зафиксировали бодикамеры патрульных?

Первыми на местах событий трагедий в ночь на 29 ноября работали патрульные полицейские. Они помогали тушить пожары, эвакуировать людей из заблокированных помещений и обеспечивали проезд для спецтехники.

Бодикамеры инспекторов зафиксировали один из самых напряженных эпизодов этой ночи – спасение маленького мальчика, который оказался под обломками своей квартиры. Напарники Александр Тяжкороб и Денис Перковский вместе с жителями дома из-под завалов услышали детский плач. Поэтому полицейские немедленно начали разбирать завалы, обвалившиеся конструкции и расчищать путь. Правоохранителям удалось достать мальчика и передать его медикам скорой помощи.

Первые минуты атаки на Киев: смотрите видео

В полиции отметили, что патрульные всегда готовы прийти на помощь, однако призвали граждан не пренебрегать собственной безопасностью, а немедленно направляться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

Сколько пострадавших в результате ночного обстрела?