В Киеве 9 августа провели в последний путь супругов Наталью и Андрея Осинцевых. Они погибли во время российской атаки на столицу 31 июля.

Их тела нашли под завалами подъезда в Святошинском районе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

Что известно о семье Осинцевых?

Убитые Россией супруги Осинцевы занимались бизнесом. В частности, Наталья имела магазины для творчества.

Попрощаться с жертвами террористической атаки на Киев пришли десятки людей. Среди них – дочь супругов Вероника.

Девушка чудом выжила во время атаки. Ее взрывной волной выбросило с 9 этажа.

Вероника получила перелом ноги и потеряла зуб. Она больше недели была в больнице, где ей сделали операцию на ноге.

О смерти родителей девушка узнала в больнице. Во время прощания с ними она исполнила песню "Рідна мати моя".

Прощание с супругами Осинцевыми: смотрите видео

Отныне Вероника будет находиться под опекой ближайшей подруги семьи.