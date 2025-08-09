Їх убила Росія: у Києві попрощалися з подружжям Осінцевих, які загинули 31 липня
- У Києві 9 серпня попрощалися з Наталією та Андрієм Осінцевими, які загинули під час російської атаки 31 липня у Святошинському районі.
- Їхня донька Вероніка вижила, отримавши перелом ноги; вона виконала пісню "Рідна мати моя" на прощанні зі своїми батьками.
У Києві 9 серпня провели в останню путь подружжя Наталії та Андрія Осінцевих. Вони загинули під час російської атаки на столицю 31 липня.
Їхні тіла знайшли під завалами під'їзду у Святошинському районі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ефір телемарафону.
Що відомо про сім'ю Осінцевих?
Вбите Росією подружжя Осінцевих займалося бізнесом. Зокрема, Наталія мала магазини для творчості.
Попрощатися із жертвами терористичної атаки на Київ прийшли десятки людей. Серед них – донька подружжя Вероніка.
Дівчина дивом вижила під час атаки. Її вибуховою хвилею викинуло з 9 поверху.
Вероніка отримала перелом ноги та втратила зуб. Вона понад тиждень була у лікарні, де її зробили операцію на нозі.
Про смерть батьків дівчина дізналася у лікарні.
Під час прощання з ними вона виконала пісню "Рідна мати моя". Відтепер Вероніка перебуватиме під опікою найближчої подруги родини.