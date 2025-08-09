Їхні тіла знайшли під завалами під'їзду у Святошинському районі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ефір телемарафону.

Дивіться також Загинули під завалами у Києві: прощання з вихователькою Наталією Гайовою, її синами й братом

Що відомо про сім'ю Осінцевих?

Вбите Росією подружжя Осінцевих займалося бізнесом. Зокрема, Наталія мала магазини для творчості.

Попрощатися із жертвами терористичної атаки на Київ прийшли десятки людей. Серед них – донька подружжя Вероніка.

Дівчина дивом вижила під час атаки. Її вибуховою хвилею викинуло з 9 поверху.

Вероніка отримала перелом ноги та втратила зуб. Вона понад тиждень була у лікарні, де її зробили операцію на нозі.

Про смерть батьків дівчина дізналася у лікарні.

Під час прощання з ними вона виконала пісню "Рідна мати моя". Відтепер Вероніка перебуватиме під опікою найближчої подруги родини.