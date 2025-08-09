Їхні тіла знайшли під завалами під'їзду у Святошинському районі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ефір телемарафону.
Дивіться також Загинули під завалами у Києві: прощання з вихователькою Наталією Гайовою, її синами й братом
Що відомо про сім'ю Осінцевих?
Вбите Росією подружжя Осінцевих займалося бізнесом. Зокрема, Наталія мала магазини для творчості.
Попрощатися із жертвами терористичної атаки на Київ прийшли десятки людей. Серед них – донька подружжя Вероніка.
Дівчина дивом вижила під час атаки. Її вибуховою хвилею викинуло з 9 поверху.
Вероніка отримала перелом ноги та втратила зуб. Вона понад тиждень була у лікарні, де її зробили операцію на нозі.
Про смерть батьків дівчина дізналася у лікарні.
Під час прощання з ними вона виконала пісню "Рідна мати моя". Відтепер Вероніка перебуватиме під опікою найближчої подруги родини.