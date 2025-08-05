У вівторок, 5 серпня, з ними попрощалися на Київщині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Як прощалися із загиблими?

Через влучання ракети по 9-поверховому будинку у Святошинському районі столиці загинуло 28 людей. Зокрема, з-під завалів дістали тіла Наталі Гайової, двох її синів і брата.

Провести їх в останню путь у селі Іванковичі Обухівського району Київської області прийшли десятки людей. 47-річна жінка працювала вихователькою дошкільної групи в Іванковичівському ліцеї.

Наталія Гайова та її сини / Фото Суспільного

Це була чудова вихователька: добра, чуйна, турботлива, талановита. Дітки її дуже любили. Вона до всіх мала підхід. Поважали батьки. Це була світла, позитивна людина, яка завжди надихала всім теплом своїм і усмішкою,

– розповіла директорка ліцею Надія Колісник.

Помічниця покійної Альона згадує, що загибла дуже любила квіти і рукоділля. "І шити, і поробки, і квіти. Вона все допомагала, все робила. Дуже вона хороша людина була. Просто як подруга. Вона наче моя начальник, але це не відчувалася", – поділилася колега.

Нагадаємо, також 5 серпня в Чернігові попрощалися з лікарем-неврологом Романом Москаленком – ще однією жертвою російської атаки. Чоловікові було 39 років, він працював у медичному центрі "Добробут".