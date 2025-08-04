Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне Чернігів. У Чернігові 5 серпня проведуть в останню путь лікаря-невролога Романа Москаленка, який загинув під час російського ракетного удару по багатоповерхівці у Києві.

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Загинув у власному домі через росіян

Йому було 39 років – останні дев'ять він працював у медичному центрі "Добробут".

Трагедія сталася в ніч на 31 липня – одна з російських ракет влучила у житловий будинок у Святошинському районі столиці, де мешкав Роман. Його смерть підтвердили колеги з медичного закладу.

Москаленко народився у селі Ковпита Михайло-Коцюбинської громади. У 2009 році він закінчив Національний медичний університет імені Богомольця. Поховають його у рідному Чернігові, поруч з родиною.

Нагадаємо, 31 липня внаслідок російського удару по Києву загинула 31 людина, серед них 5 дітей. Постраждали 159 осіб, у тому числі 16 дітей.