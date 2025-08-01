Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію коледжу у фейсбуці.

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Які наслідки ворожого терору столиці?

Російські загарбники атакували медичний коледж ракетою. Унаслідок обстрілу зруйновано навчальні аудиторії, матеріальну базу та пошкоджено гуртожиток.

Серця розриваються від болю й туги… Росія обірвала найцінніше – людське життя. Зруйновані долі, скалічені будинки, знищені навчальні заклади, розтрощені дитячі майданчики – понівечена краса й душа древнього міста. Лихо не оминуло й нас,

– йдеться в повідомленні.

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На щастя, всі працівники та студенти залишилися живими.

Директорка коледжу розповіла, що ворог ударив по закладу близько 04:40. Вона подякувала викладачам, працівникам, випускникам та студентам за те, що всі працювали разом: одні прибирали завали, інші витягували з коридорів уламки конструкцій, а хтось просто обіймав.

І саме в цей момент прийшло головне відчуття – ми не самі. У темряві й розпачі з'явилась віра. Віра в те, що коледж – це не лише цегла й парти. Це – люди. Це – ми всі разом,

– сказала Ганна Червона.

Наразі відомо про 31 жертву російського цинічного удару по столиці. Ворог убив 5 дітей у місті тієї доби. Також відомо, що внаслідок атаки постраждали 159 людей.