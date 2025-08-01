Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию колледжа в фейсбуке.

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Какие последствия вражеского террора столицы?

Российские захватчики атаковали медицинский колледж ракетой. В результате обстрела разрушены учебные аудитории, материальную базу и повреждено общежитие.

Сердца разрываются от боли и тоски... Россия оборвала самое ценное – человеческую жизнь. Разрушенные судьбы, искалеченные дома, уничтожены учебные заведения, разбиты детские площадки – изуродована красота и душа древнего города. Беда не обошла и нас,

– говорится в сообщении.

Последствия ракетного удара врага: смотрите фото ЗПФО

К счастью, все работники и студенты остались живы.

Директор колледжа рассказала, что враг ударил по заведению около 04:40. Она поблагодарила преподавателей, работникам, выпускникам и студентам за то, что все работали вместе: одни убирали завалы, другие вытаскивали из коридоров обломки конструкций, а кто-то просто обнимал.

И именно в этот момент пришло главное ощущение – мы не одни. В темноте и отчаянии появилась вера. Вера в то, что колледж – это не только кирпичи и парты. Это – люди. Это – мы все вместе,

– сказала Анна Червона.

На данный момент известно о 31 жертве российского циничного удара по столице. Враг убил 5 детей в городе в те сутки. Также известно, что в результате атаки пострадали 159 человек.