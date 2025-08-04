Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное Чернигов. В Чернигове 5 августа проведут в последний путь врача-невролога Романа Москаленко, который погиб во время российского ракетного удара по многоэтажке в Киеве.

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Погиб в собственном доме из-за россиян

Ему было 39 лет – последние девять он работал в медицинском центре "Добробут".

Трагедия произошла в ночь на 31 июля – одна из российских ракет попала в жилой дом в Святошинском районе столицы, где жил Роман. Его смерть подтвердили коллеги из медицинского учреждения.

Москаленко родился в селе Ковпыта Михайло-Коцюбинской общины. В 2009 году он окончил Национальный медицинский университет имени Богомольца. Похоронят его в родном Чернигове, рядом с семьей.

Напомним, 31 июля в результате российского удара по Киеву погиб 31 человек, среди них 5 детей. Пострадали 159 человек, в том числе 16 детей.