Врачи борются за жизнь 11-летней девочки, которая пострадала во время удара по Дарницкому району
- Россия нанесла удары по Киеву 28 августа, в результате чего пострадали восемь районов,
- Больше всего пострадали Дарницкий и Днепровский, там разрушен 3-й подъезд пятиэтажки и под завалами остаются люди.
- Среди раненых – 11-летняя девочка в крайне тяжелом состоянии, а также есть погибшие, включая 14-летнего подростка.
Под утро 28 августа Россия нанесла удары по Киеву. В результате атаки известно о погибших, среди которых есть дети, и десятки пострадавших.
Под завалами до сих пор находятся люди. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС Светлана Водолага в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Смотрите также Летели обманки, "Шахеды", ракеты: последствия массированного удара в Киеве фиксируют на более чем 20 локациях
Что известно о пострадавших в Киеве?
В столице после ночной российской атаки 28 августа самая сложная ситуация в Дарницком и Днепровском районах. В целом пострадали восемь районов Киева. Спасатели работают на 23 локациях, где зафиксированы последствия обстрела.
В Дарницком районе разрушен 3-й подъезд пятиэтажки. Там из-под завалов спасатели уже достали трех человек. Еще по меньшей мере девять человек надеются спасти.
Среди раненых – 11-летняя девочка, за жизнь которой сейчас борются врачи. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Также известно о погибших, среди них есть дети, в частности 14-летний подросток.
На местах разрушений работают около 500 спасателей и более 110 единиц техники. Наиболее проблемными остаются 5 локаций по столице.
К ликвидации последствий привлечены кинологи, психологи, парамедики и мобильный отряд "Дельта". Возле разрушенной пятиэтажки и на других местах попаданий обустроили штабы, где пострадавшим оказывают помощь.
Ночная атака на Украину: какие последствия?
В ночь на 28 августа россияне атаковали беспилотниками Межевскую и Петропавловскую общины Синельниковского района на Днепропетровщине. В результате ударов вспыхнули пожары, которые спасатели быстро потушили.
Обстрел Славянска ракетами "Искандер" привел к масштабным разрушениям: повреждены 35 многоэтажек, 2 частных дома, 6 автомобилей и учебное заведение.
В Запорожье вражеская атака вызвала возгорание на одном из предприятий. Данные о возможных пострадавших уточняются.