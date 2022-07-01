Десятки тел во дворе, – ГСЧС показала жуткие фото последствий российских ударов

Ночью 1 июля россияне нанесли ракетные удары по Одесской области. Несколько ракет попали в многоэтажное жилое здание и базу отдыха. Под завалами до сих пор находят тела погибших, поэтому их количество растет.

В настоящее время во дворе лежат десятки тел. В ГСЧС обнародовали жуткие кадры последствий атак врага по Украине. Фото показывают всю жестокость России по отношению к обычным, мирным украинцам.

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На фото можно увидеть тела в мешках на улице и тела под завалами, которые еще не удалось унести. Как и люди, в результате удара погибли и домашние животные.

Последствия ракетного обстрела россиян по Украине: фото ГСЧС (18+)

в ночь на 1 июля оккупанты выпустили 3 ракеты Х-22 по поселку Сергеевка , что в Белгород-Днестровском районе. Они ударили по многоквартирному дому и двум базам отдыха.

Каждый день чрезвычайники спасают людей из-под завалов. Счастье, если человек остается живым. Но выжить, к сожалению, удается не всем. Спасатели не могут к этому привыкнуть.

Сразу хотим предостеречь: это очень жестокие фото. Мы просто хотим показать вам лишь небольшую часть того ужаса, с которым каждый день приходится сталкиваться нашим спасателям. Вместе с бесчеловечными физическими нагрузками наши парни вынуждены выдерживать еще и огромные психологические травмы. Откопать под тоннами разбитого бетона тело двадцатилетней девушки, как в Николаеве. Разыскивать фрагменты тел, как в Кременчуге. Сносить во двор уничтоженного дома десятки мертвых тел, как в Одесской области… И не верьте тем, кто утверждает, что к такому можно привыкнуть. Нельзя,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели говорят, что единственное, что держит спасателей – "твердая вера в возмездие нелюдям". И они не сомневаются, что оно придет.

Что известно о пострадавших

По состоянию на 17:05 1 июля в результате ракетного удара по Сергеевке нашли тела 21 погибшего.

16 из них умерли в результате удара по жилому дому, еще и 5 – в результате удара по базе отдыха, из них 1 ребенок.

В результате обстрела пострадали 39 (38 человек из жилого дома и 1 человек с базы). Среди госпитализированных 6 детей.

Из-под завала спасли 5 взрослых и 3 детей. Спасательно-поисковые работы продолжаются, на месте происшествия работают психологи ГСЧС. В настоящее время к работам привлечены 237 специалистов и 53 единицы техники.

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