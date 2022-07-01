Десятки тіл у дворі, – ДСНС показала моторошні фото наслідків російських ударів

Вночі 1 липня росіяни завдали ракетних ударів по Одеській області. Кілька ракет влучили у багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Під завалами досі знаходять тіла загиблих, тож їхня кількість зростає.

Наразі у дворі лежать десятки тіл. У ДСНС оприлюднили моторошні кадри наслідків атак ворога по Україні. Фото показують усю жорстокість Росії до звичайних, мирних українців.

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На фото можна побачити тіла у мішках на вулиці та тіла під завалами, яких ще не вдалося забрати. Як і люди, внаслідок удару загинули й домашні тварини.

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у ніч проти 1 липня окупанти випустили 3 ракети Х-22 по селищу Сергіївка , що у Білгород-Дністровському районі. Вони вгатили по багатоквартирному будинку та двох базах відпочинку.

Щодня надзвичайники рятують людей з-під завалів. Щастя, якщо людина залишається живою. Але вижити, на жаль, вдається не всім. Рятувальники не можуть до цього звикнути.

Відразу хочемо застерегти: це дуже жорстокі фото. Ми просто хочемо показати вам лише невеличку частину того жахіття, із яким щодня доводиться зіштовхуватися нашим рятувальникам. Разом із нелюдськими фізичними навантаженнями, наші хлопці змушені витримувати ще й величезні психологічні травми. Відкопати під тоннами розтрощеного бетону тіло двадцятирічної дівчини, як у Миколаєві. Відшуковувати фрагменти тіл, як у Кременчуці. Зносити у двір знищеного будинку десятки мертвих тіл, як на Одещині…І не вірте тим, хто стверджує, що до такого можна звикнути. Не можна,

– мовиться в повідомленні ДСНС.

Рятувальники кажуть, що єдине, що їх тримає рятувальників – "тверда віра у відплату нелюдам". І вони не сумніваються, що вона прийде.

Що відомо про постраждалих

Станом на 17:05 1 липня внаслідок ракетного удару по Сергіївці знайшли тіла 21 загиблого.

16 з них померли внаслідок удару по житловому будинку, ще та 5 – внаслідок удару по базі відпочинку, з них 1 дитина.

Внаслідок обстрілу постраждали 39 (38 осіб з житлового будинку та 1 людина з бази). Серед госпіталізованих 6 дітей.

З-під завалі врятували 5 дорослих та 3 дитини. Рятувально-пошукові роботи тривають, на місці події працюють психологи ДСНС. Наразі до робіт залучено 237 фахівців та 53 одиниць техніки.

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