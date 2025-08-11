Пострадали инфраструктура и дома: Россия атаковала Сумскую область "Шахедами" и КАБами
- Россия ночью обстреляла Шосткинскую громаду на Сумщине "Шахедами" и КАБами.
- Обстрелы повредили инфраструктуру, дома, разрушили сельскохозяйственные склады.
Россия в ночь на 11 августа обстреляла Шосткинскую громаду в Сумской области "Шахедами", а затем запускала еще и КАБы. В результате атак пострадали инфраструктура и дома.
К счастью, обошлось без пострадавших. В ОВА и ГСЧС показали последствия атаки, передает 24 Канал.
Какие последствия атаки на Сумщину?
По территории Шосткинской городской территориальной общины россияне нанесли авиационный удар.
У ГСЧС рассказали, что повреждениям с последующим возгоранием подверглось нежилое здание. Пожар ликвидирован, территория обследована.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Объемы потерь и повреждений уточняются,
– добавил городской голова Шостки Николай Нога.
Последствия атаки на Сумскую область / Фото ГСЧС
Начальник Сумской ОГА Олег Григоров также добавил, что под атакой также был Ивотский и Собичевский старостинские округа.
Россия атаковала Сумскую область: смотрите видео
В первом поврежден объект инфраструктуры и два жилых дома, а во втором разрушены сельскохозяйственные склады и сельхозтехника.